บริดจสโตนสานต่อโครงการ “Bridgestone Road Safety” ต่อเนื่องสู่ปีที่ 4

คุณมิเรียม ซิดิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) เผยถึงความสำคัญและหลักเกณฑ์การปรับปรุงพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมภายใต้โครงการ Bridgestone Road Safety ปีที่ 4 ว่า “ในวันนี้ พวกเราทุกคนต่างมีเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือ การสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น และยั่งยืนยิ่งขึ้น ดิฉันขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณบริดจสโตน ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในพื้นที่ จ.สระบุรี รวมถึงอาจารย์และน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมที่ร่วมเป็นพลังสู่การปรับเปลี่ยนครั้งใหม่ให้เกิดขึ้น การส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนในวันนี้ใช้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากเกณฑ์การประเมินระดับดาวด้านความปลอดภัย (Star Ratings for Schools system หรือ SR4S) ของ iRAP ในการวัดประเมินผลด้านความเสี่ยงการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนระหว่างไป-กลับโรงเรียน ดังนั้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เราจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้วยการจัดทำป้ายจราจรที่แสดงขีดจำกัดความเร็วลดลงจาก 45 กม./ชม. เป็น 30 กม./ชม. รวมถึงการทำเครื่องหมายเส้นขอบถนนที่ประตูทางเข้า การทาสีขอบถนน และการทาสีเส้นจราจรเดิมใหม่เป็นระยะทาง 400 เมตร จากโรงเรียน การดำเนินการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตามเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ 50% ภายในปี พ.ศ. 2573 นอกจากนี้ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างปลอดภัยและเท่าเทียมแก่เยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคตสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”

คุณอะกิฮิโตะ อิชิอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นด้านการเดินทางอย่างยั่งยืน บริดจสโตนตระหนักถึงการส่งเสริมสังคมความปลอดภัยในการเดินทางเสมอมา โดยโครงการ Bridgestone Road Safety ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สำหรับในปีนี้ บริดจสโตนร่วมมือกับ 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี 2. โรงเรียนบ้านค่าย จ.ระยอง 3. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี และ 4. โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี เพื่อวางรากฐานการจัดการพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึก วินัยจราจร และความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนให้กับอาจารย์และนักเรียน สู่การนำไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งรอบบริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง โดยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องเข้าปรับปรุงและส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนและการจราจรบริเวณโรงเรียนและชุมชนละแวกใกล้โรงเรียนด้วยเกณฑ์ประเมินระดับดาวด้านความปลอดภัย (Star Ratings for Schools system หรือ SR4S) ของ iRAP นอกจากนี้ น้องๆ นักเรียนยังได้ร่วมนำเสนอแนวคิดสังคม ความปลอดภัยในการเดินทางอย่างยั่งยืนผ่านนิทรรศการสู่การนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป ตลอด 4 ปีนี้ มีโรงเรียนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน นักเรียนกว่า 600 คน รวมถึงเยาวชนต้นแบบ (Bridgestone Youth Champions) อีก 32 คน ที่ได้รับการต่อยอดความรู้ความปลอดภัยในการเดินทางและสามารถขยายผล สู่ชุมชนของพวกเขาได้อย่างยั่งยืน”

