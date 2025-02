16 คู่รัก ประกาศความรักบนฟ้า ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ต้อนรับวันวาเลนไทน์

บัตร 1 Day Pass ราคา 300 บาท และ VIP Zone ราคา 3,500 บาท หรือซื้อบัตรหน้างานที่ร้านค้าสิงห์ปาร์ค เชียงราย และร้าน Department of Tea by Singha Park x MFU สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Singha Park Chiang Rai

อีกหนึ่งกิจกรรมที่โดดเด่นคือ การแสดงโขนกลางแปลง “สัจจะ เดชา พญามาร” โดยคณะศิลปินวังหน้าและเยาวชนจากเชียงรายกว่า 160 คน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่พร้อมมอบความสนุกตลอด 5 วัน 5 คืน อาทิ MEAN, BEDROOM AUDIO, PUN, URBOY TJ, BOWKYLION, THE TOYS, MILLI, Bodyslam และอีกมากมาย

Continue Reading

Advertisement