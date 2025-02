คิมแซรน: นักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้พบเสียชีวิตในวัย 24 ปี

ตำรวจในกรุงโซลยืนยันว่า คิมแซรน นักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้ ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักของเธอในเขตซองซูดงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 16:55 น. (ตามเวลา GMT 07:55 น.) โดยเพื่อนของเธอพบร่างของเธอ

เจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการทำร้ายหรือเหตุอาชญากรรม และกำลังสืบสวนเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต

คิมแซรนเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็ก และเคยถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงรุ่นใหม่ที่มีอนาคตไกลของวงการบันเทิงเกาหลีใต้

เธอเกิดที่กรุงโซลในปี 2000 และเริ่มมีชื่อเสียงจากบทในภาพยนตร์เรื่อง A Brand New Life ในปี 2009 ซึ่งได้รับเชิญไปฉายที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์

ต่อมาเธอแสดงในภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในเกาหลีใต้ปี 2010 เรื่อง The Man from Nowhere และภาพยนตร์ The Neighbour ในปี 2012 ซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลในฐานะนักแสดง

ผลงานเด่นอื่นๆ ของเธอรวมถึงภาพยนตร์ A Girl at My Door ในปี 2014 และซีรีส์โทรทัศน์ Mirror of the Witch ในปี 2016

ในปี 2022 คิมแซรนลดบทบาทในวงการลง หลังจากมีเหตุการณ์ขับรถในขณะมึนเมา ซึ่งทำให้เธอถูกปรับ 20 ล้านวอน (ประมาณ 11,000 ปอนด์) ในเดือนเมษายน 2023

บทบาทสุดท้ายของเธอคือในซีรีส์เกาหลีของ Netflix เรื่อง Bloodhounds ในปี 2023 โดยรายงานระบุว่าฉากส่วนใหญ่ของเธอถูกตัดออกจากเรื่องเนื่องจากเหตุการณ์ข้างต้น