นโยบายเงินเฟ้อของไทยและการค้าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงตลาด

EBC Financial Group มุ่งมั่นสนับสนุนนักลงทุนด้วยข้อมูลและโอกาสการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่างประเทศ ด้วยเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจไทยในปี 2568 ยังคงเผชิญความท้าทายในหลายด้าน ทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และความผันผวนของตลาดโลก แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังอยู่ในกรอบที่ควบคุมได้ แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่อ่อนแอ ปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ และปัญหาโครงสร้าง เศรษฐกิจไทยจึงยังพึ่งพาการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว EBC Financial Group (EBC) ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจไทย โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและโอกาสการลงทุนในปีนี้

Continue Reading

Advertisement