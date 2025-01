พีทีประจวบ เอฟซี เอาชนะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-0

นาทีที่ 44 สิงห์ เชียงราย เกือบได้ประตูตีเสมอ เมื่อ ฮาล์ฟ มาชาโด้ ดิอาส สกัดบอลจากกลางสนาม ก่อนจ่ายให้ สิทธิโชค กันหนู ที่ลอดแนวรับผ่านกองหลังไปได้ เจ้าบ้านหลุดเข้าไปยิง แต่ แอร์ตัน ติราบาสซี่ วิ่งหนีออกไปได้ทัน ครึ่งแรกจบด้วย พีที ประจวบ เอฟซี นำ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 1-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 51 เจ้าบ้านน่าจะได้ประตูที่สอง บอลผ่านช่องว่างไปให้ กริกอร์ โมราเอส หลุดเดี่ยว

เกมเข้าสู่ช่วงท้ายเกม สิงห์ เชียงราย มีโอกาสตีเสมอในนาทีที่ 81 แฮร์ริส สจ๊วร์ต ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ บอลลอยมาอย่างแรงแต่ถูก รัตนัย สงแสงจันทร์ ผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นเซฟไว้ได้

พีที ประจวบ ยิงประตูสุดท้ายจากปีกขวา เต๋า แฟร์เรร่า ตัวสำรอง รับบอลจากการจ่ายบอลทะลุของ ศิวกร เตียตระกูล ก่อนจ่ายบอลให้ คริกอร์ โมราเอส วิ่งมาแตะบอลเข้าประตู ทำให้ พีที ประจวบ ขึ้นนำ 2-0 หลังจากนั้นไม่มีประตูเกิดขึ้นอีก จบเกม พีที ประจวบ เอฟซี เอาชนะ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-0

ปัจจุบัน เชียงราย ยูไนเต็ด รั้งอันดับที่ 14 ของตารางพรีเมียร์ลีก เกมล่าสุดที่เล่นกับ ประจวบ เอฟซี จบลงด้วยผลการแข่งขัน คือ ชนะ ประจวบ เอฟซี 2-0 นักเตะหลักของเชียงราย ยูไนเต็ด ในทุกลีก ได้แก่ คันนู ยิงไป 4 ประตู, เบเซอร์รา ดา ซิลวา ยิงไป 3 ประตู, ประจวบมน ยิงไป 2 ประตู, สจ๊วร์ต ยิงไป 1 ประตู, พรหมสวัสดิ์ ยิงไป 1 ประตู, ปิยมาศ ยิงไป 1 ประตู, ส.สุวรรณเศรษฐ์ ยิงไป 1 ประตู, พณิชยกุล และ แย้มแสน

ยิงได้ 15 ประตูใน 19 นัด เฉลี่ย 0.79 ประตูต่อเกม ชนะ 6 นัด เสมอ 2 นัด แพ้ 11 นัด ประตูรวมในนัดอยู่ที่ over 2.5 (Over 2.5) คิดเป็น 36.84% ประตูรวมในนัดอยู่ที่ over 1.5 (Over 1.5) คิดเป็น 78.95% ประตูรวมในนัดที่ 6 เชียงราย ยูไนเต็ด ไม่เสียประตูเลย ยิงไป 5 นัด ทั้งสองทีมยิงได้คนละ 1 ประตู ประตูเฉลี่ย 0.79 ประตูต่อเกม